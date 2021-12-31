Три человека погибли в ДТП в Адыгее

Три человека, включая трёхлетнего ребёнка, погибли в результате столкновения трёх автомобилей на федеральной автодороге А160 в Теучежском районе Адыгеи.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МВД.

«Столкнулись три транспортных средства — «газель» и два легковых отечественных автомобиля. По предварительной информации, на месте ДТП погибли три человека, в том числе трёхлетняя девочка», — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что в результате аварии также есть несколько пострадавших.