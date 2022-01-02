В 2021 году на реализацию дорожного нацпроекта в Самарской области направили более 15 млрд рублей

План выполнен По данным областного Минтранса, в течение дорожного сезона в губернии отремонтировали 114 участков дорог общей протяженностью 400 км. На реализацию нацпроекта в 2021-м выделили более 15 млрд рублей, из них более 6 млрд - средства федерального бюджета. В начале года планировалось обновить 305 км дорог, но благодаря дополнительному финансированию ремонтную программу удалось значительно расширить. В итоге в Самаре привели в порядок 65 улиц (69 км), в Тольятти - 12 (18 км). Подрядчики трудились на 37 участках (313 км) трасс регионального значения. Целевые показатели, определенные нацпроектом на 2021 год, достигнуты в полном объеме. Уровень нормативного состояния региональных дорог составляет 38,7% при плановом значении 38,1%. В Самарско-Тольяттинской агломерации он достиг 74% (план - 70%). Регион сохраняет лидерские позиции в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего за три прошедших года в нормативное состояние привели 1 022 км, в том числе 185 км в Самаре, 53 км в Тольятти. В этом году также преобразились дороги в окрестностях Тольятти. Отремонтировали региональные трассы Тольятти - Ташелка, Тольятти - Хрящевка и Тольятти - Узюково - Димитровград. Кроме того, по поручению губернатора Дмитрия Азарова привели в порядок участок дороги Тольятти - Поволжский. Завершается масштабная реконструкция трассы Тольятти - Ягодное, которая ведется в связке со строительством Обхода Тольятти и моста через Волгу. В Самаре привели в нормативное состояние наиболее загруженные магистрали - Московское шоссе на участке от проспекта Масленникова до проспекта Кирова, Ракитовское шоссе, Южное шоссе, улицы Арцыбушевскую, Ленинскую и другие. Капиталоемкие объекты Благодаря усилиям губернатора Дмитрия Азарова Самарская область получила из федеральной казны дополнительно 4,7 млрд рублей. Это позволило региону на полтора года раньше установленных сроков завершить реконструкцию мостового перехода через реку Сок и на год раньше открыть рабочее движение по второй очереди Самарского моста. В областном центре реализуется еще один крупный инфраструктурный проект - возведение транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Строительство эстакады также идет с опережением графика. Работы выполнены на 40%: коммуникации переустроены, близится к завершению установка опор, начался монтаж пролетов. Развязку должны сдать в 2023 году, но подрядчики рассчитывают раньше срока ввести ее в эксплуатацию. Продолжается строительство Волжского моста и Обхода Тольятти, которые станут частью международного транспортного маршрута «Европа - Западный Китай». Этот проект включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным. В 2018 году во время встречи с главой государства губернатору Дмитрию Азарову удалось доказать необходимость прохождения международной трассы через Самарскую область. Изначально маршрут обходил наш регион, но в итоге транспортную стратегию страны скорректировали. Возведение сооружения началось два года назад, завершить работы планируют до конца 2023-го. Сейчас на объекте трудятся более 1 200 человек, задействовано около 250 единиц техники. В декабре стартовал пятый этап надвижки металлоконструкций пролетных строений мостового перехода. Они движутся с обоих берегов к центру русла реки. Областное правительство оказывает всестороннюю помощь в реализации проекта. Трасса обеспечит скоростное автомобильное сообщение между четырьмя крупнейшими агломерациями России: Московской, Самарско-Тольяттинской, Нижегородской и Казанской. В этом году в составе автодорог в регионе отремонтировали 15 мостов общей протяженностью 688 погонных метров. В следующем году стартует федеральная программа «Мосты и путепроводы». В ее рамках в Самарской области дорожникам предстоит привести в нормативное состояние более 1 600 метров сооружений. На эти цели из казны страны в 2022 году планируют выделить 1,9 млрд рублей. Новые стандарты Благодаря использованию современных асфальтобетонных смесей на магистралях региона, построенных и обновленных за последние три года, удалось ликвидировать проблему возникновения ям. Это было достигнуто прежде всего за счет широкого применения щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) с добавлением полимерно-битумных вяжущих. Большое содержание мастичной части и щебня делает смесь более плотной. ЩМА несколько дороже в производстве, но затраты окупаются за счет увеличения межремонтных сроков. С 2021 года требования нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обязывают использовать асфальт по обновленным госстандартам. Важным эксплуатационным показателем асфальтобетонной смеси теперь является устойчивость к возникновению колейности. Предыдущие стандарты этот показатель не регламентировали. Сейчас он стал одним из основных. Колейность бывает двух типов - пластическая и абразивная. В первом случае под тяжестью автотранспорта происходит выдавливание асфальта. Но настоящий бич наших дорог - абразивная колея. Это физический износ покрытия, который возникает в результате стирания ошипованной резиной. Старые смеси уже не справляются с этим, поэтому и ввели новый стандарт, который позволит повысить износоустойчивость дорожного полотна. В холодное время года асфальтобетонные заводы губернии ведут подготовку к бесперебойному производству в предстоящем дорожном сезоне. Товарный асфальт зимой не производят, тем не менее работа на предприятиях не прекращается. Там идут модернизация, ремонт и наладка оборудования, закупают материалы, отрабатывают новые технологии и рецепты. В рамках нацпроекта поставлена новая задача - довести к 2024 году уровень нормативного состояния региональных автодорог до 50%. Ранее целевое значение составляло 42,7%. Поэтому в ближайшие три года предстоит отремонтировать дополнительно более 500 км к уже запланированным 442 км. В 2022-м по нацпроекту в Самарской области начнется ремонт 56 участков дорог, в эксплуатацию до конца года введут 51 объект общей протяженностью 275,86 км. На региональных трассах приведут в порядок 18 участков общей протяженностью 200,71 км, в Самаре - 23 участка (51,94 км), в Тольятти - 10 участков (23,21 км). Контрактацию этих объектов завершат до конца текущего года. Как отмечают в областном Минтрансе, это позволит подрядчикам в полной мере подготовиться к новому дорожному сезону. Иван Пивкин, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области: ­ Благодаря слаженной командной работе и четко поставленным задачам в регионе успешно выполняются мероприятия национального проекта. За три года его реализации в нормативное состояние привели более одной тысячи километров автодорог. В соответствии с генпланами развития Самары и Тольятти, а также Стратегией лидерства Самарской области губернатор Дмитрий Игоревич Азаров поставил задачу сформировать перечень дорог опорной сети, которые будут играть важную роль в модернизации транспортной инфраструктуры и развитии экономики региона. В первую очередь это крупные магистрали городских округов, подъездные пути к промышленным предприятиям и инвестиционным площадкам в увязке с региональными и федеральными трассами.