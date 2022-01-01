В Москве на МКАД перевернулась фура с топливом

Фура перевернулась на МКАД в Москве. Произошел разлив топлива. В пресс-службе столичного главка полиции уточнили ТАСС факт опрокидывания фуры и подтвердили, что в аварии никто не пострадал.
Ранее об аварии ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"На 44-м км МКАД фура перевернулась во время аварии. В результате произошел разлив топлива на площади 5 кв. метров", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
В новость были внесены изменения (19:21 мск) - меняется источник информации.