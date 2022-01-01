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2 часа назад

В Москве на МКАД перевернулась фура с топливом

Фура перевернулась на МКАД в Москве. Произошел разлив топлива. В пресс-службе столичного главка полиции уточнили ТАСС факт опрокидывания фуры и подтвердили, что в аварии никто не пострадал.

В Москве на МКАД перевернулась фура с топливом
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Ранее об аварии ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На 44-м км МКАД фура перевернулась во время аварии. В результате произошел разлив топлива на площади 5 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В новость были внесены изменения (19:21 мск) - меняется источник информации.

ДТП,ИТАР-ТАСС,
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