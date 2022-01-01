Три человека погибли в ДТП на российской дороге

В Татарстане три человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по республике.

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Инцидент произошел в Верхнеуслонском районе на 4-м километре автодороги «Казань – Ульяновск». Водитель автомобиля Chevrolet, 23-летняя девушка,не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Dodge.

В результате трое пассажиров Chevrolet от полученных травм скончались. Водительский стаж девушки составляет четыре года.