Путин подписал указ об увольнении генерала СК Рустама Габдулина

Президент России Владимир Путин 28 декабря подписал указ об увольнении генерал-майора юстиции Рустама Габдулина из Следственного комитета РФ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.
Отмечается, что новость об увольнении Габдулина не появилась ни на сайте Кремля, ни на сайте правовой информации.
Габдулин занимался расследованием громких общественно-политических дел, например, он «болотного» и «московского» дел, расследовал дело бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, а также дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (признана экстремистской организацией и запрещена в России).