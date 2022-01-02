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39 минут назад

Путин подписал указ об увольнении генерала СК Рустама Габдулина

Президент России Владимир Путин 28 декабря подписал указ об увольнении генерал-майора юстиции Рустама Габдулина из Следственного комитета РФ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

Путин подписал указ об увольнении генерала СК Рустама Габдулина
Фото: runews24.rurunews24.ru

Отмечается, что новость об увольнении Габдулина не появилась ни на сайте Кремля, ни на сайте правовой информации.

Габдулин занимался расследованием громких общественно-политических дел, например, он «болотного» и «московского» дел, расследовал дело бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, а также дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

ДТП,Сергей Бадамшин,Игорь Пушкарев,Владимир Путин,Фонд борьбы с коррупцией,СКР,
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