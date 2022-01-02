Путин подписал указ об увольнении генерала СК Рустама Габдулина

Президент России Владимир Путин 28 декабря подписал указ об увольнении генерал-майора юстиции Рустама Габдулина из Следственного комитета РФ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

Отмечается, что новость об увольнении Габдулина не появилась ни на сайте Кремля, ни на сайте правовой информации.