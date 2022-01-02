Перед ДТП под Рязанью, в котором погибли пять человек и пострадали более 20, рейсовый автобус из Москвы попал еще в одну аварию. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Сегодня около 05:45 мск на трассе Р22 «Каспий» в Скопинском районе Рязанской области автобус, выполнявший рейс Москва – Астрахань, въехал в опору железнодорожного моста. Всего в салоне находилось 49 пассажиров. Пять человек, в том числе водитель, погибли.

По данным Telegram-канала «112», смертельной аварии предшествовало еще одно дорожно-транспортное происшествие, в которое автобус попал через два часа после выезда со станции «Саларьево».

По словам пассажиров, автобус сильно трясло. Около 23.15 он задел на дороге автомобиль. В аварии никто не пострадал, но пришлось дождаться ГИБДД.

«После длительной остановки, водитель начал ехать с большой скоростью. В 5:43 утра автобус врезался в опору моста», - отмечает канал.

В пресс-службе прокуратуры Рязанской области уточнили ТАСС, что в результате ДТП пострадали 22 человека. Трое из них находятся в реанимации, также госпитализированы двое детей.

«22 человека пострадали, из которых 12 госпитализированы, 10 отпущены домой», - пояснили в пресс-службе.