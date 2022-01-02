«Водитель сильно гнал»: выжившие пассажиры рассказали о ДТП под Рязанью

Гололед или сон "По предварительной информации, сегодня, около 6 утра в Скопинском районе, на 270-м км автодороги Р-22 "Каспий", водитель пассажирского автобуса "Неоплан", принадлежащего компании "Транслайн", не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил наезд на опору железнодорожного моста. В результате аварии погибли 5 человек, включая водителя, пострадал 21 пассажир, из которых 2 несовершеннолетних, все доставлены в медицинские учреждения", - сообщается на сайте прокуратуры Рязанской области. По данным правительства Рязанской области, в салоне в момент происшествия находились 52 человека. 12 пассажиров попали в больницу, двое из них – дети 2007 и 2011 годов рождения. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Трое пострадавших в реанимации. В течение дня их вертолетом санавиации доставят в Рязань. Двоим делают операции. По факту случившегося заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, сотрудники правоохранительных органов на месте выясняют обстоятельства трагедии. "На данный момент уже возбуждено уголовное дело следственным подразделением межмуниципального отдела УМВД "Скопинский" по факту ДТП по 264 статье УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц – "Газета.Ru")", - сообщили в местной прокуратуре РИА "Новости". 47-летний водитель автобуса мог находиться за рулем переутомленным, сообщается на сайте МВД Медиа. В прокуратуре отметили, что он также мог уснуть за рулем. Кроме того, рассматривается версия, согласно которой мужчина мог не справиться с управлением из-за сильного гололеда, сообщает Telegram-канал "112". 22 пассажира, которым не понадобилась госпитализация, разместили в Вослебовской школе. Их накормили горячим завтраком. Одна из пассажирок решила вернуться в Москву. Еще одну женщину, потерявшую в ДТП мужа, разместят в гостинице. Остальных пассажиров, по словам зампреда правительства области Анны Росляковой, отправят в Астрахань, как только у них на руках будут документы, сообщает рязанское издательство "Пресса". "Сразу не заладилась поездка" Татьяна, одна из пассажирок автобуса "Москва – Астрахань", рассказала рязанскому издательству "Пресса", что за одну поездку автобус попадал в ДТП дважды. "У нас как-то сразу не заладилась поездка. Мы попали в ДТП с легковушкой, прошло по касательной, нас не сильно задело, а легковушка больше пострадала. 4 часа ждали, пока все урегулируют. Потом водитель стал нагонять упущенное время, ехал очень быстро", - поделилась женщина. По ее словам, из-за спешки пассажиров "потряхивало на ухабах", "люди стали возмущаться", только тогда водитель сбавил скорость."Потом все уснули. А проснулась я скорее от удара. Поняла, что выпала с сиденья в проход и потеряла сознание. Когда пришла в себя, увидела рядом мужчину, у которого все лицо в крови было, девушку пострадавшую, снова потеряла сознание. Потом очнулась, молодые ребята выпрыгнули через окно, вызвали МЧС. Когда все службы приехали, начали кого в больницу, кого куда. Некоторых из автобуса "вырезали" спасатели. Страшно все это. Но слава Богу, что я жива", - заключила Татьяна. Еще один выживший пассажир рассказал РЕН ТВ, что автобус изначально странно ехал. "Отправлялся автобус в 9.15 с опозданием в пару минут, может 5. Мы ехали, автобус очень сильно трясло. Было понятно, что он неисправен, там было две задних оси, (они – "Газета.Ru") просто прыгали. Спать было невозможно, в телефоне сидеть. Тряска то прекращалась, то начиналась. Произошло ДТП. Автобус задел другой бортом. Мы остановились на трассе. Где-то час простояли на остановке. Мы подъехали к заправке, это метров 500", - сказал он. Мужчина отметил, что перед тем, как врезаться в опору железнодорожного моста, автобус еще раз чуть не попал в аварию."Водитель сильно гнал, автобус трясло. Потом ближе к ночи водитель случайно съехал к обочине. У пассажиров была реакция, но он поехал дальше. В 5.30 уже произошло это ДТП", - пояснил пассажир.