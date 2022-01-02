Опубликован список погибших в ДТП под Рязанью

Стали известны имена погибших в ДТП с автобусом под Рязанью. Список опубликовал Telegram-канал «112».

Фото: Пресс-служба МВД РФ/ РИА Новости Пресс-служба МВД РФ/ РИА Новости

Так, жертвами стали три женщины: Анастасия Маркова, Алла Ткачева, и Полина Дробышевская 1991, 1969 и 1999 года рождения соответственно. Также погибли двое мужчин: Рашид Сапаров 1997 года рождения и водитель Павел Товакалов 1974 года рождения.

О трагедии стало известно 2 января. Авария произошла в 05:45 утра на дороге Москва — Астрахань возле села Вослебово Скопинского района. Транспортное средство врезалось в опору моста. По предварительным данным, в результате ДТП погибли пять человек, 21 пострадал. Всего в автобусе находилось 56 пассажиров.