Водитель такси наехал на девушку за хлопок дверью

В Новосибирске водитель такси избил журналистку Алену Истомину за то, что та сильно хлопнула дверью его автомобиля, после чего наехал на нее из-за того, что та пыталась снять его на телефон и скрылся с места происшествия, сообщает Telegram-канал Readovka.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По рассказу девушки, конфликт с ним начался сразу, как она вошла в автомобиль. Она села переднее сидение и отказалась надеть маску, а мужчина, который сам вел транспортное средство без маски на лице, попросил ее пересесть. Девушка решила не ругаться с ним, поступив как он хочет. После этого таксист попросил рассчитаться за поездку до ее начала, на что журналистка ответила, что заплатит по прибытию в нужное место. Мужчину это разозлило, он выгнал пассажирку из машины и заставил отменить заказ.

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Та покинула автомобиль, хлопнув дверью, из-за чего водитель вышел разобраться с ней, обругал и избил по голове и животу ногами. Шокированная девушка призналась, что не помнит самого нападения, а об избиении ей рассказали очевидцы. Избитая девушка встала и начала снимать обидчика на телефон. Тот сел в свое транспортное средство, наехал на нее, после чего скрылся.

«Он побежал на меня, сбил с ног, а дальше я ничего не помню. Открываю глаза, поднимаюсь, и вижу, как он идет к машине. Я начала снимать машину и самого водителя. И, хоть я была на дичайшей истерике и кричала, но ни разу при этом его не оскорбила. Вижу, как он сдает назад, а потом берет и сбивает меня! Хорошо я упала на снег, но все равно ударилась головой, а он просто взял и уехал», — сказала пострадавшая.

Она получила сотрясение мозга, а также многочисленные ссадины на лице. Она написала заявление в полицию В компании, где работает таксист, сообщили, что он отстранен от работы, а уволить его смогут лишь после расследования полиции. Также ей выдали промокоды на 10 тысяч рублей.