В результате ДТП в Хабаровске пострадали три человека

В результате аварии в Хабаровске пострадали три человека, в том числе один ребёнок. Прокуратура организовала проверку по факту ДТП.
«В ночь на 03 января 2022 года в районе транспортной развязки на улице Калинина г. Хабаровска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Toyota Aqua и Kia Sorento», — сообщается на сайте прокуратуры Хабаровского края.
Пострадавший в ДТП девятилетний мальчик был доставлен в больницу.
Ранее стало известно, что в результате столкновения двух легковых автомобилей в Башкирии три человека погибли и ещё трое пострадали.