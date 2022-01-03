В результате ДТП в Хабаровске пострадали три человека

В результате аварии в Хабаровске пострадали три человека, в том числе один ребёнок. Прокуратура организовала проверку по факту ДТП.

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«В ночь на 03 января 2022 года в районе транспортной развязки на улице Калинина г. Хабаровска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Toyota Aqua и Kia Sorento», — сообщается на сайте прокуратуры Хабаровского края.

Пострадавший в ДТП девятилетний мальчик был доставлен в больницу.