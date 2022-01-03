Граждане России пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом на 119 километре трассы М8 «Витебск-Могилев-Гомель» в понедельник, 3 января. Инцидент произошел около 2 часов дня.

Автобус «Скания», следовавший по маршруту в областной центр, столкнулся с легковым автомобилем «Рено» и опрокинулся в кювет. По предварительной версии, виновник ДТП - водитель легковушки, выехавший на встречную полосу при обгоне.

По данным Следственного комитета Беларуси, от удара он скончался на месте. Водитель и пассажиры автобуса с травмами различной тяжести госпитализированы в лечебные учреждения. Среди пострадавших оказались четверо детей. 40 из 42 пассажиров автобуса - граждане России.