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49 минут назад

Россияне пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Белоруссии

Граждане России пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом на 119 километре трассы М8 «Витебск-Могилев-Гомель» в понедельник, 3 января. Инцидент произошел около 2 часов дня.

Автобус «Скания», следовавший по маршруту в областной центр, столкнулся с легковым автомобилем «Рено» и опрокинулся в кювет. По предварительной версии, виновник ДТП - водитель легковушки, выехавший на встречную полосу при обгоне.

По данным Следственного комитета Беларуси, от удара он скончался на месте. Водитель и пассажиры автобуса с травмами различной тяжести госпитализированы в лечебные учреждения. Среди пострадавших оказались четверо детей. 40 из 42 пассажиров автобуса - граждане России.

В настоящий момент на месте работают следователи, специалисты УГКСЭ по Витебской области и сотрудники ГАИ. Ведется осмотр территории, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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