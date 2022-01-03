Автобус с россиянами попал в ДТП в Белоруссии

Автобус с 40 россиянами попал в ДТП в Белоруссии, есть погибший и раненые. Об этом сообщает Telegram-канал МВД Белоруссии.

Авария произошла на 120 км трассы М8. Водитель легкового «Рено», совершая обгон, выехал на встречную полосу и врезался в автобус.

«На 120 км трассы М8 «Витебск-Могилев-Гомель» около двух часов дня произошло столкновение туристического автобуса «Скания», следовавшего в областной центр, и легкового автомобиля «Рено». В результате ДТП автобус опрокинулся. 31-летний водитель легкового авто, житель Кричева, погиб на месте», - сказано в сообщении МВД.

Полицейские опубликовали снимки с места ДТП. Удар при столкновении был такой силы, что легковой автомобиль превратился в груду искореженного металла, а автобус съехал в кювет и перевернулся.

В Следственном комитете уточнили, что в салоне находились 42 человека, в том числе 40 россиян, приехавших на экскурсию. Пассажиры и водитель автобуса госпитализированы. Среди пострадавших четверо детей.