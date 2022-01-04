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1 час назад

Девять взрослых и двое детей пострадали в ДТП в Воронеже

Одиннадцать человек пострадали в ДТП с маршруткой в Воронеже, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Воронежской области.

По информации ведомства, 38-летний водитель маршрутного автобуса «ЛиАЗ» не справился с управлением и совершил наезд на бордюр на Московском проспекте у дома 1/1.

В результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе и водитель автобуса. При этом РИА «Новости» сообщило, что среди пострадавших были двое детей. Источник агентства уточнил, что всего в автобусе находились 15 пассажиров.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось о ДТП с автобусом в Ярославской области, он перевернулся на дороге. В салоне в это время находились 14 детей 10-12 лет, они направлялись на соревнования.

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