Утром понедельника в Минске можно было не покупать билеты на каток. Снег сошел. Днем после Нового года здесь плюсовая температура. Ночью — минус. Дорога, где сперва растаяло, затем подморозило, менее всего располагала к рискованным маневрам, которые и в условиях сухой и ровной трассы умножают риски погибнуть, получить увечья или потерять близких.

3 января 2022 года более 40 россиян ехали на экскурсию в областной центр — Витебск — на автобусе SCANIА

Транспортное средство принадлежит одной из минских туристических фирм, выступившей организатором поездки по белорусским городам. Около 14.00, в Лиозненском районе Витебской области, навстречу автобусу внезапно вылетел легковой автомобиль Renault.

За его рулем находился 31-летний житель Кричева (города с населением 27 тысяч человек на востоке Могилевской области). Мужчине взбрело в голову совершать обгон в условиях, которые явно к нему не располагали.

Водитель легковушки то ли не заметил в условиях недостаточной видимости автобус, то ли не оценил скорость движущегося навстречу транспортного средства и рассчитывал успеть «вернуться в свою полосу». Не успел.

В результате столкновения, произошедшего, согласно официальным документам, на 119-м километре трассы М8 (граница России — Витебск — Гомель — граница Украины), 31-летний белорус из легковушки погиб. Это единственный на данный момент летальный исход в данном ДТП.

А что с автобусом?

Белорусский водитель, по всей видимости, пытался уклониться от лобового столкновения с машиной соотечественника, крутанув руль вправо. В результате автобус съехал с дороги и завалился на правый бок.

По данным Следственного комитета Республики Беларусь (УСК по Витебской области), возбудившего уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса соседней страны — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», пострадало 40 россиян.

Министерство здравоохранения Беларуси, однако, уточняет, что среди пострадавших 41 гражданин РФ, 6 — в тяжелом состоянии. Некоторые получили тяжелые травмы позвоночника, у многих сломаны ребра, ключицы. Одной из россиянок была сделана экстренная операция. Еще 18 человек пребывают в состоянии средней тяжести. Степень полученных в ДТП повреждений у остальных российских туристов легкая.

Пострадали 4 ребенка.

Белорусами в автобусе были только водитель и экскурсовод Татьяна Ивахник.

В ходе экскурсионного тура планировалось посещение Несвижа с его уникальным дворцово-замковым комплексом XVI века, Полоцка (географического центра Европы со старинными монастырями и соборами) и, конечно же, Минска, где можно не только обозреть красивые городские виды, но и побродить по магазинам.

Как в условиях закрытых в России границ автобус с россиянами пересек погранпост?

Это небольшая загадка. Россияне, согласно действующему постановлению Правительства России, могут выезжать в Беларусь, но для этого нужны основания. Например, наличие близких родственников, проживающих в этой стране, или санаторно-курортное лечение. Экскурсионные цели в перечень оснований для выезда за пределы РФ вообще-то не входят. Но, видимо, организаторы тура «договорились».

За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, в белорусском уголовном законодательстве предусмотрена такая санкция, как ограничение либо лишение свободы на срок до 5 лет. Виновного могут приговорить к исправительным работам на срок до 2-х лет и лишить права заниматься определенной деятельностью (то есть, права управлять транспортным средством).

Если рассмотреть обстоятельства аварии (выезд на встречную полосу в предлагаемых обстоятельствах гололеда, недостаточной видимости на дороге – тумана), виновный в дорожном инциденте вынес себе приговор сам.

Значительное количество пострадавших в автобусе, в том числе, тех, чье состояние оценивается как тяжелое либо средней тяжести, может быть объяснено следующим образом:

обязанность пристегиваться при передвижении в механическом транспортном средстве хоть и прописана в пункте 9.5 ПДД Республики Беларусь, но на практике сотрудники белорусского ГАИ штрафуют «за ремень» только водителя и пассажира, сидящего на переднем сиденье.

Пассажиров рейсовых автобусов ГАИ в Беларуси за ремень никогда не наказывает, в отличие от российской ГИБДД. У российских полисменов излюбленным приемом является остановка рейсового автобуса днем или в ночи и составление серии постановлений (с целью выполнения плана) на пассажиров, которые были не пристегнуты ремнями безопасности.

Нельзя исключить, что часть пассажиров, которые получили серьезные травмы, были не пристегнуты в момент столкновения, съезда автобуса с дороги и опрокидывания на правый бок в кювет. Ведь автобус ехал по территории Беларуси, где ремень для пассажира автобуса – формальность.

Окажут ли пострадавшим россиянам помощь?

В Беларуси со времен СССР сохранилась практика бесплатной (не страховой) медицины. Полисов, аналогичных нашему ОМС, у населения нет. Гражданам Беларуси и российским гражданам, имеющим вид на жительство в Республике Беларусь, вся медицинская помощь оказывается бесплатно. У пассажиров экскурсионного автобуса, скорее всего, видов на жительство в Республике Беларусь не имелось.

Но, согласно действующему белорусскому законодательству, экстренная и неотложная помощь оказывается бесплатно, в том числе, временно пребывающим в стране иностранцам. И уже известно, что к пострадавшим россиянам, направленным в областную клиническую больницу, расположенную в Витебске, незамедлительно выехали ведущие белорусские хирурги, нейрохирурги и травматологи из Минска.

В областной витебской больнице в экстренном порядке переоборудовали для приема значительного количества пострадавших хирургическое, нейрохирургическое и травматологическое отделение.

Однако бесплатной для россиян без вида на жительство может быть только экстренная и неотложная помощь. За курс лечения (восстановления, реабилитации) в чужой стране, хоть и являющейся союзным для нас государством, согласно букве закона, нужно платить.

И здесь возникает до конца не проясненный вопрос о том, озаботились ли перед выездом пострадавшие российские граждане страховкой от несчастных случаев, и как обстоят дела с вопросом страхования пассажиров у перевозчика?

Даже если в этом плане все плохо, к решению вопроса о бесплатном лечении или транспортировке пострадавших россиян на Родину может подключиться российский МИД через дипломатические представительства РФ, которые находятся в столице (Минске) и Бресте.