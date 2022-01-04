Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+2° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Движение на МКАД парализовано из-за ДТП с участием фуры

Фура попала в ДТП и парализовала движение на 53-м километре МКАД по внешней стороне. Водитель грузовика наехал на препятствие, вследствие его автомобиль сильно помяло, а кабину развернуло почти на 360 градусов. Три из пяти полос оказались перекрыты.

Движение на МКАД парализовано из-за ДТП с участием фуры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На место происшествия прибыли автомобили с сотрудниками ДПС и карета скорой помощи. Информация о пострадавших пока не сообщается.

Департамент транспорта Москвы в Телеграм-канале «Дептранс.Оперативно» информирует водителей о том, что следует выбирать пути объезда места ДТП, а также соблюдать осторожность на дорогах.

Ранее грузовой автомобиль сгорел на внутренней стороне 41-го километра МКАД. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Инцидент случился в районе пересечения МКАД с Профсоюзной улицей.

ДТП,ГИБДД,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители