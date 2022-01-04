Движение на МКАД парализовано из-за ДТП с участием фуры

Фура попала в ДТП и парализовала движение на 53-м километре МКАД по внешней стороне. Водитель грузовика наехал на препятствие, вследствие его автомобиль сильно помяло, а кабину развернуло почти на 360 градусов. Три из пяти полос оказались перекрыты.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На место происшествия прибыли автомобили с сотрудниками ДПС и карета скорой помощи. Информация о пострадавших пока не сообщается.

Департамент транспорта Москвы в Телеграм-канале «Дептранс.Оперативно» информирует водителей о том, что следует выбирать пути объезда места ДТП, а также соблюдать осторожность на дорогах.