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1 час назад

В российском регионе произошла авария с 40 автомобилями

В Тульской области в результате столкновения более 40 автомобилей пострадали одиннадцать человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Авария произошла в среду, 5 января, на 217-м километре федеральной автодороги М-4 «Дон». Движение транспорта в сторону Москвы было перекрыто, организован объезд места происшествия.

Ранее в пресс-службе госкомпании «Автодор» рассказали, что автомобили столкнулись в результате нескольких ДТП. Уточнялось, что сначала в аварию попали две легковые машины, следовавшие в сторону Москвы. За ними следовал грузовик, водитель которого экстренно затормозил, но предотвратить столкновение не смог. Далее произошла еще серия ДТП.

ДТП,Видео,
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