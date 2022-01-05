В российском регионе произошла авария с 40 автомобилями

В Тульской области в результате столкновения более 40 автомобилей пострадали одиннадцать человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Авария произошла в среду, 5 января, на 217-м километре федеральной автодороги М-4 «Дон». Движение транспорта в сторону Москвы было перекрыто, организован объезд места происшествия.