Более 40 автомобилей столкнулись в Тульской области

В результате массового ДТП в Тульской области пострадали 11 человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства региона пишет ТСН24.

По данным пресс-службы, среди пострадавших двое детей, которые были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

«Четверо мужчин и одна женщина с травмами различной степени тяжести госпитализируются в медучреждения Тулы, Узловой и Новомосковска. Четырем пострадавшим оказана медицинская помощь на месте», - пояснили в пресс-службе.

Массовое ДТП произошло сегодня на 217-м километре платного участка автодороги «Дон». В правительстве региона отметили, что в результате аварии сильно затруднено движение по трассе.

По поручению губернатора Алексея Дюмина заместитель председателя правительства Александр Шаламов и замминистра здравоохранения Михаил Малишевский координируют работу специальных служб на месте происшествия. К месту аварии направлен передвижной пункт обогрева.