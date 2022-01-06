Пациентку выбросило из скорой во время ДТП в Москве

В Москве автомобиль скорой помощи столкнулся с трамваем на площади Абельмановская Застава. Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел по причине легкового автомобиля, который не пропустил медиков.
В результате «скорую» занесло и она врезалась в трамвай, а пациента выпала наружу. Среди пассажиров трамвая никто не пострадал, однако женщину спасти не удалось.
Ранее 5 января фура попала в ДТП на 53-м километре МКАД и парализовала движение. Водитель грузовика наехал на препятствие, из-за чего машину сильно помяло, а прицеп перекрыл три из пяти полос. Кабина грузовика развернулась на 180 градусов и врезалась в отбойник. На месте происшествия работали сотрудники ДПС и скорой помощи, погибших в происшествии нет.