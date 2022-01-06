Пациентку выбросило из скорой во время ДТП в Москве

В Москве автомобиль скорой помощи столкнулся с трамваем на площади Абельмановская Застава. Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел по причине легкового автомобиля, который не пропустил медиков.

В результате «скорую» занесло и она врезалась в трамвай, а пациента выпала наружу. Среди пассажиров трамвая никто не пострадал, однако женщину спасти не удалось.