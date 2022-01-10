Автомобиль протаранил остановку с людьми в Челябинске

"По предварительным данным, водитель легковой автомашины Ford не справился с управлением и совершил наезд на остановочный комплекс на улице Братьев Кашириных в Челябинске. В результате ДТП три человека получили телесные повреждения, один пешеход в результате наезда автомобиля погиб", - сказали в пресс-службе.