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2 часа назад

В Челябинске автомобиль наехал на остановку

На северо-западе Челябинска легковой автомобиль совершил наезд на остановку общественного транспорта. По предварительным данным, в результате инцидента три человека пострадали, еще один погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Автомобиль протаранил остановку с людьми в Челябинске
Фото: Telegram-канал "РИА Новости"Telegram-канал "РИА Новости"

"По предварительным данным, водитель легковой автомашины Ford не справился с управлением и совершил наезд на остановочный комплекс на улице Братьев Кашириных в Челябинске. В результате ДТП три человека получили телесные повреждения, один пешеход в результате наезда автомобиля погиб", - сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что на месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ДТП,ГИБДД,МВД,ИТАР-ТАСС,
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