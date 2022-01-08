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3 часа назад

Десятки машин встали с проколотыми шинами под Москвой

В Московской области более 50 автомобилей встали на дороге из-за проколотых шин. Как сообщает «КП», покрышки оказались повреждены разбросанными по дороге саморезами.

Десятки машин встали с проколотыми шинами под Москвой
Фото: кадр видеокадр видео

Инцидент произошел на Горьковском шоссе. Как рассказали очевидцы, машины стояли с включенными аварийными сигналами с въезда в Балашиху и до Московской кольцевой автомобильной дороги.

Напомним, что ранее стало известно о том, что осенью 2020 года житель Минска в течение нескольких дней приходил по одному адресу и разбрасывал саморезы. Он купил в магазине около 500 штук и потихоньку раскидывал их на проезжей части и тротуаре.

В Генеральной прокуратуре Белоруссии рассказали, что металлические саморезы подозреваемый разбрасывал с целью повреждения чужого имущества, в том числе транспортных средств Государственного пограничного комитета. Все саморезы с дороги собрали, ни одна машина не пострадала. Нарушителя нашли по камерам видеонаблюдения.

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