В России с начала года выросло число аварий

"На мокрой дороге и в гололед увеличивать дистанцию и боковой интервал по отношению к другим транспортным средствам. Обязательно пользоваться ремнями безопасности. Не допускать ослепления других автомобилистов фарами. Не подавать резких звуковых и световых сигналов при появлении пешеходов на проезжей части, так как пешеход может сделать резкое движение и упасть на проезжей части", — напомнили в МЧС.