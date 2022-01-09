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21 минуту назад

В Мытищах женщина задавила ребёнка во время парковки

Жительница Мытищ во время парковки случайно задавила малолетнего ребёнка. 42-летняя женщина не заметила выбежавшего на дорогу малыша, пишет SHOT.

Женщина задавила ребенка на парковке в Подмосковье
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

В момент парковки ребёнок оказался на траектории движения автомобиля. Когда мальчик попал под колёса, его мать, заметившая пропажу, принялась стучать по стёклам машины. Тогда авто остановилось. Уточняется, что ребёнок убежал, пока его родительница доставала вещи из багажника и упал в снег, из-за которого водитель не увидела малыша на дороге.

Чтобы достать мальчика, пришлось проехать вперед. От полученных травм ребёнок скончался до приезда скорой помощи. Уточняется, что малыш в возрасте год и 11 месяцев выбежал на дорогу. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения повлекшее смерть человека». Водитель была трезвой.

Ранее поезд насмерть сбил влюблённую пару на станции Тарасовская Ярославского направления в Московской области. Погибшим было по 16 лет. Тела обнаружил машинист. Подробности трагедии не сообщаются.

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