Женщина задавила ребенка на парковке в Подмосковье

Жительница Мытищ во время парковки случайно задавила малолетнего ребёнка. 42-летняя женщина не заметила выбежавшего на дорогу малыша, пишет SHOT.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

В момент парковки ребёнок оказался на траектории движения автомобиля. Когда мальчик попал под колёса, его мать, заметившая пропажу, принялась стучать по стёклам машины. Тогда авто остановилось. Уточняется, что ребёнок убежал, пока его родительница доставала вещи из багажника и упал в снег, из-за которого водитель не увидела малыша на дороге.

Чтобы достать мальчика, пришлось проехать вперед. От полученных травм ребёнок скончался до приезда скорой помощи. Уточняется, что малыш в возрасте год и 11 месяцев выбежал на дорогу. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения повлекшее смерть человека». Водитель была трезвой.