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1 час назад

Рыбаки разорвали Lada Niva, пытаясь вытащить ее из воды

Эвакуация утонувшего внедорожника закончилась его уничтожением. Видеоролик с неудачным вызволением Lada Niva стал популярным в социальных сетях.

Тянем-потянем: рыбаки разорвали Lada Niva
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел во Владимирской области, уточняет агентство «ФедералПресс». Пытаясь вытащить из воды отечественный внедорожник, салон которого был полон воды и льда, рыбаки привязали тросы к колесам автомобиля.

Сначала в ходе эвакуации у Lada Niva оторвалось заднее левое колесо. Следом не выдержала передняя часть машины — моторный отсек практически отделился от остальной части автомобиля и кузов сложился пополам. По какой причине внедорожник оказался в воде, не уточняется.

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