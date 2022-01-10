Автоэксперт Сажин высказался о законе об уголовной ответственности для злостных нарушителей ПДД

Автоэксперт Владимир Сажин выразил мнение, что введение уголовной ответственности за регулярное нарушение правил дорожного движения может снизить количество происшествий с блогерами на дорогах.

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Об этом он рассказал в беседе с телеканалом «Звезда».

«Я надеюсь, что эти меры, которые будут предприняты для наведения порядка на дороге и безопасности дорожного движения, они повлияют на блогеров, которые неуважительно относятся к другим участникам дорожного движения и пропагандируют опасное движение», — сказал он.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах.