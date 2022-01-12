Бывший муж Ксении Бородиной попал в ДТП

Бывший муж известной телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров рассказал подписчикам своего микроблога, что попал в аварию. Сейчас бизнесмен отдыхает в Таиланде. Именно там и случилось происшествие.
Как отметил Курбан в своем микроблоге, он отделался лишь ушибами. Омаров смог сгруппироваться таким образом, чтобы избежать серьезных последствий. Бородина наверняка переживает о состоянии бывшего супруга. Она следит за его Инстаграмом.
Омаров заявил, что перед его глазами пронеслась вся его жизнь. Он летел под колеса встречной машины. Курбан отметил, что все в порядке, его недоброжелателям рано радоваться.
Примечательно, что на отдых Курбан Омаров отправился не один. Его спутницей стала девушка, которая недавно рассталась с Трофимом, тем самым мужчиной, с которым сейчас встречается Бородина. Омаров намекает, что Бородина была ему неверна в браке.