Бывший муж Ксении Бородиной попал в ДТП

Бывший муж известной телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров рассказал подписчикам своего микроблога, что попал в аварию. Сейчас бизнесмен отдыхает в Таиланде. Именно там и случилось происшествие.

Фото: Instagram Instagram

Как отметил Курбан в своем микроблоге, он отделался лишь ушибами. Омаров смог сгруппироваться таким образом, чтобы избежать серьезных последствий. Бородина наверняка переживает о состоянии бывшего супруга. Она следит за его Инстаграмом.

Омаров заявил, что перед его глазами пронеслась вся его жизнь. Он летел под колеса встречной машины. Курбан отметил, что все в порядке, его недоброжелателям рано радоваться.