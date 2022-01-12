Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
-2° в 
USD 74.53EUR 84.67
Войти в почту
34 минуты назад

Курбан Омаров попал в ДТП

Бывший муж известной телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров рассказал подписчикам своего микроблога, что попал в аварию. Сейчас бизнесмен отдыхает в Таиланде. Именно там и случилось происшествие.

Бывший муж Ксении Бородиной попал в ДТП
Фото: InstagramInstagram

Как отметил Курбан в своем микроблоге, он отделался лишь ушибами. Омаров смог сгруппироваться таким образом, чтобы избежать серьезных последствий. Бородина наверняка переживает о состоянии бывшего супруга. Она следит за его Инстаграмом.

Омаров заявил, что перед его глазами пронеслась вся его жизнь. Он летел под колеса встречной машины. Курбан отметил, что все в порядке, его недоброжелателям рано радоваться.

Примечательно, что на отдых Курбан Омаров отправился не один. Его спутницей стала девушка, которая недавно рассталась с Трофимом, тем самым мужчиной, с которым сейчас встречается Бородина. Омаров намекает, что Бородина была ему неверна в браке.

ДТП,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители