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1 час назад

Куравлев попал в Коммунарку

Актера Леонида Куравлева доставили в больницу в тяжелом состоянии. По данным медиков, у актера наблюдались проблемы с дыханием.

СМИ пишут, что Куравлев поступил 6 января, его тест на COVID-19 показал положительный результат. Куравлев доставлен в медучреждение в Коммунарку.

«Он на кислороде, так как легкие поражены, под круглосуточным наблюдением медиков. Сатурация пришла в норму, температура пониженная, как и давление», — уточнил источник в больнице в Новой Москве, пишет СтарХит.

Напомним, 8 октября прошлого года Куравлеву исполнилось 85 лет. По этому случаю президент России Владимир Путин направил актеру поздравительную телеграмму.

Справа «СП»

Леонид Вячеславович Куравлев — народный артист РСФСР (1976). В 2006 году был удостоен ордена святого Александра Невского «За труды и Отечество». Популярность и народную любовь актёру принесли роли Афанасия Борщова в «Афоне», Жоржа Милославского в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», фашистского офицера Айсмана в легендарном сериале «Семнадцать мгновений весны» и многие другие.

ДТП,Афанасий Борщов,Леонид Куравлев,Александр Невский,Владимир Путин,StarHit,
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