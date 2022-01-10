Четыре человека пострадали в ДТП на северо‑востоке Москвы

Авария произошла в 19:45 на проспекте Мира. По предварительной информации, водитель частной компании не справился с управлением на дороге и врезался в автобус «Мосгортранса». 4 пассажира коммерческого автобуса получили травмы. В автобусе «Мосгортранса» никто не пострадал.