Росатом выдал разрешение на строительство ЦКП СКИФ под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 12 января. /ТАСС/. Управление госэкспертизы и разрешительной деятельности ГК "Росатом" выдало разрешение на строительство установки класса "мегасайенс" Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)" в наукограде Кольцово Новосибирской области, сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее СМИ сообщали о задержке начала строительства установки из-за замечаний госэкспертизы. В середине декабря Росатом получил положительное заключение Главгосэкспертизы России на проект установки класса "мегасайенс" СКИФ. Оно позволит приступить к следующим шагам реализации проекта - разработке рабочей документации и началу строительно-монтажных работ.

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"Управление госэкспертизы и разрешительной деятельности ГК "Росатом" выдало разрешение на строительство Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") в наукограде Кольцово", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на директора Института катализа СО РАН, который является заказчиком проекта, Валерия Бухтиярова уточняется, что сейчас началась подготовка основного контракта с генподрядчиком строительства АО "Концерн Титан-2". На данный момент на строительной площадке СКИФ выполняются подготовительные работы, которые должны завершиться в марте 2022 года.

О проекте

СКИФ создается в рамках национального проекта "Наука и университеты" в наукограде Кольцово (Новосибирская область) как первое звено современной российской сети источников синхротронного излучения нового поколения. Масштабный проект развернут на земельном участке площадью 30 га, периметр основного кольца ускорителя составляет 480 м. Центр коллективного пользования будет включать не только ускорительный комплекс, но и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный комплекс. Решение о его строительстве поддержал в феврале 2018 года на совете по науке и образованию президент России Владимир Путин. В 2022 г. на строительство ЦКП СКИФ из федерального бюджета планируется выделить свыше 10 млрд рублей, в 2023 году - 12,9 млрд рублей, в 2024 - 9,3 млрд. По словам губернатора региона Андрея Травникова, ожидается, что основные работы на объекте начнутся в апреле 2022 года.