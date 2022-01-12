Россияне погибли в ДТП с катафалком и фурой

Три человека погибли в жестком столкновении катафалка и грузового автомобиля в Иркутской области. Как сообщает Telegram-канал SHOT, авария произошла на 1839-м км трассы Р-255 "Сибирь" в районе деревни Старая Ясачная.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Все погибшие в ДТП находились в микроавтобусе ритуальной службы — водитель, а также родные усопшего, которые ехали на траурную церемонию. Еще два человека госпитализированы.

Сейчас на месте работают экстренные службы, причины происшествия и состояние пострадавших уточняется.

Напомним, что 7 января пациентка скорой погибла из-за столкновения машины медиков с трамваем в Москве. Инцидент произошел по причине легкового автомобиля, который не пропустил спецтранспорт — в результате машину занесло и она врезалась в трамвай, а женщина, находившаяся в ней, выпала наружу.