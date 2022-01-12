Пьяный водитель протащил полицейского за машиной в Рязани

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Рязанской области, который в состоянии опьянения в ответ на требование полицейского остановить машину увеличил скорость и на несколько десятков метров протащил за автомобилем сотрудника ДПС. Полицейский получил переломы, следствие ходатайствует о его награждении, сообщили журналистам в среду в региональном следственном управлении СК РФ.

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"Железнодорожным межрайонным следственным отделом г. Рязани следственного управления СК РФ по Рязанской области в отношении жителя Кадомского района 1994 года рождения возбуждено уголовное дело о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 10 января сотрудники полиции выявили на одной из улиц Рязани автомобиль, движущийся под управлением нетрезвого водителя. Для его остановки сотрудник ДПС подбежал к притормозившей на запрещающий сигнал светофора машине и потребовал прекратить движение.

"Нарушитель проигнорировал законные требования полицейского, резко увеличив скорость. Рискуя жизнью, сотрудник ДПС успел схватить нетрезвого водителя за верхнюю одежду, принуждая остановиться. Однако нарушитель продолжил совершать маневры на автомобиле, протащив полицейского несколько десятков метров за транспортным средством. В результате указанных преступных действий водителя автомобиля сотруднику полиции причинены телесные повреждения в виде переломов", - уточнили в следственном управлении.

Подозреваемый в совершении преступления в отношении полицейского задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.