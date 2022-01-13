Водитель такси умер за рулем в Чехове

В городе Чехове в Московской области такси с мертвым водителем разбилось возле кладбища. О происшествии сообщил Telegram -канал «Подмосковье сегодня».

Согласно предварительному диагнозу, мужчина скончался не в результате аварии, а до нее. Предположительно, у него случился инфаркт, который и стал причиной ДТП.