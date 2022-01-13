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2 часа назад

Автомобиль такси с мертвым водителем устроил массовое ДТП в Хабаровске

В Хабаровске на скользкой дороге произошло ДТП с участием такси и двух внедорожников. По предварительным данным, виновник аварии скончался еще до столкновения. Об этом сообщает «АиФ-Дальинформ». Видео с последствиями аварии появилось в социальных сетях.

Мертвый водитель устроил массовое ДТП в Хабаровске
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел на перекрестке улиц Павла Морозова – Индустриальная. Автомобиль Toyota Prius с таксистом-мигрантом за рулем потерял управление и врезался в Toyota Land Cruiser. С внедорожником столкнулся второй Land Cruiser, двигающийся следом.

Предполагается, что водитель автомобиля такси погиб до момента столкновения – причиной мог стать сердечный приступ.

«Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Хабаровскому краю.

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