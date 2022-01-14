От дорог до саморазвития. Самые яркие высказывания участников Гайдаровского форума

Изменить стратегию В последнее время четвертый энергопереход стал одной из самых громких тем. О нем говорят буквально везде – в правительственных кабинетах, в коридорах Госдумы, научных институтах и, конечно, на дискуссионных площадках. На Гайдаровском форуме прозвучала реплика, которую, кажется, доселе не считали важным озвучивать – спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс заявил, что «Энергетическая стратегия до 2035 года» неправильна и разработана людьми, которые не верили в предстоящие изменения. Стратегию нужно пересматривать, отметил он. По сути, Чубайс своей фразой обозначил новый вектор развития –отказаться от прежних установок мышления и осознать необратимость предстоящих изменений. «Уже, к счастью, есть поручение президента о пересмотре энергостратегии, и не до 2035 года, а до 2050 года, и там появятся новые цели и компоненты, учитывающие вызовы нового времени», – заявил Чубайс. Вертолет с деньгами улетел Конечно, более резонансной темой оказался «омикрон» – о нем говорили и в кулуарах, и на площадке форума. Пока одним из главный заявлений стала реплика главы Счетной палаты Алексея Кудрина. Он рассуждал о последствиях нового штамма для экономики и сделал вывод, что о массовых выплатах россиянам пока говорить преждевременно. «Я не думаю, что именно сейчас нужно пересматривать прогноз ВВП или сейчас уже говорить о каких-то массовых выплатах. Пока нет, но если потребуется, то опыт у России уже есть», – завил Кудрин. Кстати, можно предположить, что Кудрин был главным ньюсмейкером мероприятия. Его реплики «вирусились» в соцсетях и долго не сходили с «топов» Яндекса. Пожалуй, наиболее яркое заявление было связано с улучшением жизни в России по сравнению с СССР. «В 2003-2004 годах мы восстановили (в среднем, конечно) уровень жизни, который имели граждане в 90-м году перед развалом СССР. В среднем это достигалось и по учителям, и по врачам. Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше, чем в Советском Союзе», – заявил Кудрин. Инфляция и санкции Кому, как не Минфину и Центробанку говорить об инфляции. Так и получилось, что ньюсмейкерами инфляционной повестки стали профильный вице-премьер Антон Силуалов и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Вот, например, Минфин к концу 2022 года надеется выйти на положительные результаты в борьбе с повышением общего уровня цен на товары и услуги. «Я хочу сказать, что мы прекрасно понимаем, какие задачи надо решать. Те проблемы - а проблемы, в первую очередь, инфляционного характера – считаем, что в этом году мы сможем решать. И к концу года мы ожидаем положительных результатов», –заявил Силуанов. Кстати, Силуанов же заявил, что его министерство обеспечит финансами все решения кабинета министров при введении новых санкций со стороны Соединенных штатов. А вот Эльвира Набиуллина была более осторожна в прогнозах – она говорила скорее о природе инфляции. По ее мнению, она связана с кардинальным изменением трендов. «Переходя к России, я хочу сказать, что мы прекрасно понимаем, какие задачи надо решать. Те проблемы – а проблемы, в первую очередь, инфляционного характера – считаем, что в этом году мы сможем решать. И к концу года мы ожидаем положительных результатов», – сказала Набиуллина. По ее словам, недооцененным фактором влияния на дефляцию на сегодняшний день является ужесточение финансового регулирования по всему миру. Главный по инфраструктуре Тема, которая близка каждому – дороги. О ней говорил профильный вице-премьер Марат Хуснуллин. Он обозначит, пожалуй, главную проблему сферы: «Развитие дорожной сети в городах уже не успевает за ростом числа автомобилей –дорог с каждым годом требуется все больше», – заявил он на площадке форума. По словам Хуснуллина главной задачей сегодня остается привлечение частных инвестиций на дорожное строительство. Поэтому вице-премьер выступает за то, чтобы дать максимальную возможность бизнесу развиваться вдоль транспортных магистралей. Один из новых дорожных проектов, где правительство собирается дать возможность предпринимателям проявить инициативу – трасса Москва – Казань. «Дорожная инфраструктура должна работать на сокращение времени в пути для человека и груза», – заявил он. Философский постскриптум Кажется, за философские суждения на Гайдаровском форуме стал отвечать глава «Сбера» Герман Греф. Не зря на одной из площадок он побеседовал с антропологом РАНХиГС Александром Асмоловым. По словам Грефа, в современных меняющихся условиях каждый лидер должен воспитывать в себе soft skills, которые определяют основу мироощущения и собственного позиционирования. «Постоянное саморазвитие и поддержание в себе энергетического баланса, энергетической наполненности — залог постоянного развития, умения понимать вызовы и находить на них верные решения. Выгорание, опустошенность, «синдром Мартина Идена» связаны с тем, что целеполагание выстроено неверно. Главный враг человека — это его эго, неумение или страх преодолеть себя, понять верные ориентиры», – заявил Греф. Фото: ФедералПресс / Елена Сычева