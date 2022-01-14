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1 час назад

В ДТП под Самарой погибли четыре человека

ДТП произошло в Самарской области, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию. Столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

В ДТП под Самарой погибли четыре человека
Фото: ТАССТАСС

По предварительным данным, столкновение произошло из-за выезда легковой машины на встречную полосу.

Авария произошла на 1157 километре трассы М-5 «Урал» в Исаклинском районе. Среди погибших, в частности, семилетняя девочка и девушка 19 лет. Все погибшие находились в легковом автомобиле. Еще одна восьмилетняя девочка госпитализирована. Ее состояние оценивается как тяжелое.

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