В ДТП под Самарой погибли четыре человека

ДТП произошло в Самарской области, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию. Столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Авария произошла на 1157 километре трассы М-5 «Урал» в Исаклинском районе. Среди погибших, в частности, семилетняя девочка и девушка 19 лет. Все погибшие находились в легковом автомобиле. Еще одна восьмилетняя девочка госпитализирована. Ее состояние оценивается как тяжелое.