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38 минут назад

Количество пострадавших в ДТП с автобусом и такси в Москве увеличилось

Количество пострадавших в результате аварии с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля на Варшавском шоссе в Москве увеличилось до 12 человек, среди которых двое детей. Об этом сообщил источник в экстренных службах, передает ТАСС.

Уточняется, что в настоящее время пострадавших осматривают врачи, их состояние оценивается.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок. Авария произошла на Варшавском шоссе в районе дома 179. Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем «Хендэ».

По данным РИА Новости, водитель такси не уступил дорогу автобусу.

ДТП,Видео,Hyundai,Hyundai,ИТАР-ТАСС,
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