Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
-9° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
2 часа назад

Три человека погибли в ДТП в Подольске

Автомобиль ВАЗ выехал на встречную полосу в подмосковном Подольске и столкнулся с иномаркой, три человека погибли, еще трое пострадали, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

Три человека погибли в ДТП в Подольске
Фото: ТАССТАСС

«Сегодня в 1.40 на улице Кирова в городском округе Подольск водитель, управляя автомобилем ВАЗ, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Ауди», – передает РИА «Новости» сообщение.

В пресс-службе добавили, что в результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли и еще трое госпитализированы в медицинское учреждение.

Накануне в Москве столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, пострадали в результате инцидента 12 человек, из них двое детей.

ДТП,Audi,Lada,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители