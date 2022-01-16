Три человека погибли в ДТП в Подольске

Автомобиль ВАЗ выехал на встречную полосу в подмосковном Подольске и столкнулся с иномаркой, три человека погибли, еще трое пострадали, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

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«Сегодня в 1.40 на улице Кирова в городском округе Подольск водитель, управляя автомобилем ВАЗ, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Ауди», – передает РИА «Новости» сообщение.

В пресс-службе добавили, что в результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли и еще трое госпитализированы в медицинское учреждение.