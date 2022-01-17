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5 часов назад

В России военных обязали клеить фотографии близких на спидометр

С 15 января военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) с личными автомобилями обязали расклеить по салону машины фотографии близких и памятки. Об этом пишет Baza.

Так, на спидометре на отметке 60 км/ч военным ЦВО нужно приклеить небольшую фотографию родственника — матери, жены или ребенка, — а на приборной панели разместить надпись «Помни, они ждут тебя дома». Согласно документу от руководства округа, также на ремнях безопасности следует разместить оранжевую тканевую повязку.

Все эти меры служат профилактикой ДТП и, по мнению руководства ЦВО, должны помочь снизить количество аварий на дорогах. В Центральный военный округ входят воинские части и объединения в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах.

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