Два человека погибли в ДТП в новой Москве

Водитель и пассажир автомобиля Hyundai погибли при столкновении с грузовой машиной на 69-м км Варшавского шоссе по направлению движения в область, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

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По установленным данным, водитель Hyundai выехал на встречную полосу при попытке совершить обгон, но не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем, ехавшем во встречном направлении.