Два человека погибли в ДТП в новой Москве

Водитель и пассажир автомобиля Hyundai погибли при столкновении с грузовой машиной на 69-м км Варшавского шоссе по направлению движения в область, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
По установленным данным, водитель Hyundai выехал на встречную полосу при попытке совершить обгон, но не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем, ехавшем во встречном направлении.
Водитель и пассажир Hyundai погибли от полученных травм.Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.