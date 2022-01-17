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3 часа назад

2 человека погибли в ДТП в новой Москве

Водитель и пассажир автомобиля Hyundai погибли при столкновении с грузовой машиной на 69-м км Варшавского шоссе по направлению движения в область, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Два человека погибли в ДТП в новой Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По установленным данным, водитель Hyundai выехал на встречную полосу при попытке совершить обгон, но не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем, ехавшем во встречном направлении.

Водитель и пассажир Hyundai погибли от полученных травм.Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ДТП,Hyundai,ГИБДД,
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