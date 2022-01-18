Ликвидирован бывший лидер ИГ в Афганистане

На севере Афганистана был ликвидирован бывший лидер «Вилаят Хорасан» (запрещена в России), филиала «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) Аслам Фаруки, сообщает Express Tribune.

Доподлинно неизвестно, в результате чего был убит бывший лидер боевиков Фаруки. Источники в Афганистане представили Express Tribune две версии: либо он убит в результате перестрелки с представителями «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация), когда те намеревались задержать его для проведения расследования дела о похищениях людей , либо погиб в результате внутренних распрей в ИГ.

После поражения ИГ в Нангархаре в 2020 году, Фаруки сдался афганской армии и был заключен в тюрьму, однако после прихода к власти талибов вскоре был освобожден.

Это второй высокопоставленный командир боевиков, убитый в Афганистане за этот месяц. Неделей ранее в провинции Нангархар был ликвидирован Мухаммад Хурассани, оперативный командир и представитель запрещенной организации «Техрик-е Талибан Пакистан» (запрещена в России как террористическая организация).

17 января правительство «Талибана» в Афганистане обвинило около трех тысяч боевиков в наркоторговле, связях с ИГ и коррупции, приняв решение изгнать их из движения.