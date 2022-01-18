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2 часа назад

Пьяный водитель протащил инспектора за машиной и врезался с ним в стену

В Приморье водитель без прав с признаками опьянения протащил за своим автомобилем инспектора ДПС, преследовавшего его за проезд на красный сигнал светофора, и врезался с ним в стену. Полицейский госпитализирован. Об этом сообщили в УМВД РФ по Приморскому краю.

Водитель протащил инспектора за машиной и врезался с ним в стену
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

Инцидент произошёл в городе Находка. Инспекторы ДПС заметили автомобиль Nissan, водитель которого проехал на запрещающий сигнал светофора. Они начали преследование нарушителя, который не реагировал на требования остановиться.

Через некоторое время водитель всё же притормозил.

К нему подбежал инспектор ДПС, открыл дверь и попытался заблокировать дальнейшие действия водителя. В этот момент правонарушитель внезапно начал движение и, протащив сотрудника полиции несколько метров, ударил автомашину о стену дома, причинив инспектору телесные повреждения, — говорится в сообщении краевого УМВД.

После этого нарушитель вновь попытался скрыться, но заехал в тупик и там был задержан полицией. Это оказался 20-летний местный житель. Он попытался спровоцировать драку с правоохранителями, в результате к нему применили силу и надели наручники.

Как сообщили полицейские, водитель имел внешние признаки опьянения, при этом от медицинского освидетельствования он отказался. Установлено, что обучение на право управления автомобилем он не проходил. На него составлены административные материалы. Молодой человек арестован Находкинским судом на 15 суток и отправлен в спецприёмник.

Инспектор ДПС отправлен в больницу. У него диагностировали перелом ключицы.

Ранее сообщалось о том, что 12 человек, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля на Варшавском шоссе в Москве.

ДТП,Nissan,ГИБДД,МВД,
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