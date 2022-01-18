На Сахалине коммунальщики повредили 23 автомобиля-"подснежника"

В Сахалинской области во время уборки снега повредили десятки автомобилей. Об этом сообщает телеканал НТВ со ссылкой на данные УГИБДД по региону.
В правоохранительные органы поступило 23 заявления о том, что снегоуборочная техника во время расчистки улиц повредила автомобили россиян, находившиеся под слоем снега.
Ранее из-за циклона в Южно-Сахалинске ввели режим чрезвычайной ситуации. Власти заявили, что все управляющие компании должны срочно приступить к уборке снега. Позже на Сахалине из-за метели на трех федеральных трассах приостановили движение.