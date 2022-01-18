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2 часа назад

На Сахалине во время уборки снега повредили десятки автомобилей

В Сахалинской области во время уборки снега повредили десятки автомобилей. Об этом сообщает телеканал НТВ со ссылкой на данные УГИБДД по региону.

На Сахалине коммунальщики повредили 23 автомобиля-"подснежника"
Фото: НТВНТВ

В правоохранительные органы поступило 23 заявления о том, что снегоуборочная техника во время расчистки улиц повредила автомобили россиян, находившиеся под слоем снега.

Из-за мощного циклона на улицах образовались сугробы высотой около трех метров. Некоторые жители не успели очистить свои машины от снега, и в итоге их засыпало. На кадрах видно, как спецтехника собирала снег вдоль улиц и зацепила ковшом часть автомобилей.

Ранее из-за циклона в Южно-Сахалинске ввели режим чрезвычайной ситуации. Власти заявили, что все управляющие компании должны срочно приступить к уборке снега. Позже на Сахалине из-за метели на трех федеральных трассах приостановили движение.

ДТП,МВД,
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