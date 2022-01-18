Российские туристы попали в смертельное ДТП в Доминикане

Автобус с российскими туристами попал в аварию в Доминикане. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ республики.

Уточняется, что ДТП произошла вчера. В результате погиб один человек, еще 15 пострадали.

"Сейчас четверо наших туристов госпитализированы в обычные палаты для наблюдения. Состояние у всех стабильное. Двое получили амбулаторное лечение, в госпитализации не нуждаются", – сообщил туроператор.

Ранее в результате столкновения микроавтобуса с автобусом на Синайском полуострове в Египте погибли 16 человек, еще 18 получили травмы. 3 января стало известно, что туристический автобус с 40 россиянами попал в ДТП в Белоруссии. Согласно информации ведомства, на 120-м километре автодороги М-8 автомобиль Renault, пытаясь совершить обгон, столкнулся с автобусом на полосе встречного движения.