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1 час назад

Российские туристы попали в смертельное ДТП в Доминикане

Автобус с российскими туристами попал в аварию в Доминикане. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ республики.

Российские туристы попали в смертельное ДТП в Доминикане
Фото:  Policía Nacional República Dominicana Policía Nacional República Dominicana

Уточняется, что ДТП произошла вчера. В результате погиб один человек, еще 15 пострадали.

Среди пострадавших пассажиров автобуса было шестеро россиян, включая ребенка.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

"Сейчас четверо наших туристов госпитализированы в обычные палаты для наблюдения. Состояние у всех стабильное. Двое получили амбулаторное лечение, в госпитализации не нуждаются", – сообщил туроператор.

Ранее в результате столкновения микроавтобуса с автобусом на Синайском полуострове в Египте погибли 16 человек, еще 18 получили травмы. 3 января стало известно, что туристический автобус с 40 россиянами попал в ДТП в Белоруссии. Согласно информации ведомства, на 120-м километре автодороги М-8 автомобиль Renault, пытаясь совершить обгон, столкнулся с автобусом на полосе встречного движения.

ДТП,Renault,
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