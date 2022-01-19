Стало известно состояние пострадавшей в Доминикане россиянки

Россиянку из больницы пока не выписали. На всякий случай оставили ещё на один день на обсервации, но с ней всё хорошо — ходит, разговаривает, шутит. У неё перелом ребра, завтра на выписку, — рассказал руководитель отдела посольства РФ в Пунта-Кане Вячеслав Панков.