Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+3° в 
USD 76.87EUR 87.13
Войти в почту
1 час назад

Черный лед стал причиной массовой аварии в тоннеле

Черным называют водители тонкий, не видимый человеческим глазом слой льда, который появляется после легких осадков при переходе от нуля градусов по Цельсию до -1-2 градусов. Дорога при этом на первый взгляд кажется сухой, а сцепление шин с ней хорошим, но это очень обманчивое ощущение...

Черный лед стал причиной массовой аварии в тоннеле
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Именно черный лед стал причиной масштабной аварии в автомобильном тоннеле на трассе Сунчхон-Ванджу в Южной Корее. Две легковушки столкнулись по касательной из-за не выдержавшего дистанцию водителя. Затем на них налетел третий автомобиль, потом четвертый. Никто не смог удержать свою машину на невидимом для глаза льду.

Масштабы аварии росли с каждой минутой, впрочем, до какого-то времени все обходилось без жертв для водителей. Пока в гущу застрявший машин не влетела автоцистерна с легковоспламеняющейся жидкостью. Вспыхнул пожар, весь тоннель быстро заволокло дымом, что резко ухудшило видимость и привело к столкновениям еще нескольких авто.

Печальный итог аварии - более 30 столкнувшихся машин, пятеро погибших автомобилистов и 43 получивших различные травмы. Местные власти выясняют, кто занимался очисткой дорожного покрытия в тоннеле и насколько качественно эта работа была выполнена.

ДТП,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители