В США впервые предъявили обвинение водителю машины с автопилотом

Tesla Model S проехала на красный свет и протаранила автомобиль Honda. Кого нужно винить, водителя или компанию — производителя автопилота, в данном случае Tesla?
В США впервые предъявили обвинение водителю, управлявшему автомобилем Tesla с автопилотом. По сообщению Associated Press, авария произошла в 2019 году в пригороде Лос-Анджелеса.
Tesla Model S проехала на красный свет и протаранила автомобиль Honda, в котором находились два человека. Водитель Кевин Джордж Азиз Риад вину не признал. Обвинение было предъявлено, несмотря на то что Национальное управление дорожной безопасности подтвердило, что во время аварии использовался автопилот.
Можно ли предъявить обвинение в аварии производителю автопилота? Говорит адвокат коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Яков Гаджиев:
«Ответственность в любом случае несет водитель транспортного средства, это в целом единый стандарт для всех стран в мире. Что касается ситуации, которая произошла в Калифорнии, по этому поводу было опубликовано официальное заявление государственной Администрации контроля безопасности на дорогах, которая разъяснила то, что на сегодняшний день ни одно из имеющихся в продаже транспортных средств не имеет права для полного самоуправления. И независимо от того, активирован ли автопилот, водитель обязан все время контролировать дорожную обстановку и смотреть на дорогу. Если проводить сравнение с нашим действующим законодательством РФ, любое лицо, которое управляет автомобилем, может нести ответственность по статье 264 уголовного кодекса — это нарушение ПДД. Исходя из этого любой водитель, перед тем, как он садится в транспортное средство, должен убедиться в его полной работоспособности, ну и в том числе, видимо, каким-то образом убедиться в работоспособности автоматизированных систем. Я не думаю, что так будет всегда, я думаю, что основным вопросом является тот момент, я думаю, он не за горами, когда появятся транспортные средства, которые будут полностью аккредитованы на беспилотное управление автомобилем».
Когда полностью беспилотные автомобили могут появиться на дорогах общего пользования и что для этого нужно сделать? Объясняет заместитель главного редактора международного проекта Motor1.com, Юрий Урюков:
«Технических препятствий к появлению беспилотных автомобилей, полностью беспилотных, по сути нет. Все системы опробованы уже, разработаны, написаны алгоритмы. И сейчас основная загвоздка в том, когда законодатели примут соответствующие нормативные акты и в нашей стране, и вообще по всему миру. Потому что недавний случай в США с «Теслой» показывает, как хрупко налажено равновесие между миром автомобилей и беспилотников будущего. Не очень понятно, как в случае ДТП распределять ответственность: кто отвечает за управление такой техникой, кто будет нести и покрывать ответственность за ущерб, нанесенный такими автомобилями. Все это еще предстоит решить. То есть только на закрытых территориях, на определенных маршрутах допускается использование беспилотников, но не на обычных дорогах».
Очевидно, что крупные компании не хотят нести ответственность за происшествия на дорогах. Но если их автомобиль будет аккредитован как полностью автономный, другого варианта не останется. По всей видимости, беспилотники окажутся на дорогах только тогда, когда этот конфликт интересов будет разрешен.