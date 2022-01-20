В США впервые предъявили обвинение водителю машины с автопилотом

«Ответственность в любом случае несет водитель транспортного средства, это в целом единый стандарт для всех стран в мире. Что касается ситуации, которая произошла в Калифорнии, по этому поводу было опубликовано официальное заявление государственной Администрации контроля безопасности на дорогах, которая разъяснила то, что на сегодняшний день ни одно из имеющихся в продаже транспортных средств не имеет права для полного самоуправления. И независимо от того, активирован ли автопилот, водитель обязан все время контролировать дорожную обстановку и смотреть на дорогу. Если проводить сравнение с нашим действующим законодательством РФ, любое лицо, которое управляет автомобилем, может нести ответственность по статье 264 уголовного кодекса — это нарушение ПДД. Исходя из этого любой водитель, перед тем, как он садится в транспортное средство, должен убедиться в его полной работоспособности, ну и в том числе, видимо, каким-то образом убедиться в работоспособности автоматизированных систем. Я не думаю, что так будет всегда, я думаю, что основным вопросом является тот момент, я думаю, он не за горами, когда появятся транспортные средства, которые будут полностью аккредитованы на беспилотное управление автомобилем».