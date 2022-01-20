В каком случае судебная экспертиза повреждений автомобиля незаконна

Верховный суд (ВС) рассказал о ситуации, в которой результаты судебной экспертизы не считаются доказательством в страховых случаях. В ВС напомнили, что по ОСАГО экспертиза проводится по единой методике, утвержденной Центробанком. В ней же прописаны требования к эксперту, проводящему экспертизу, и если они не соблюдены, то результаты этой проверки судом не учитываются.

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В пример приводится история автомобилиста, который пытался через суд добиться справедливой компенсации от страховой компании. Она выплатила 80 тысяч рублей, хотя по результатам независимой автотехнической экспертизы стоимость ремонта превышала 470 тысяч рублей. Суд экспертиза не устроила: она была проведена без участия второй стороны, которая не была должным образом о ней уведомлена, а сам эксперт не предупрежден об уголовной ответственности.

Была назначена судебная экспертиза, по результатам которой восстановление автомобиля оценили в 430 тысяч рублей. Судья обязал страховщика выплатить автовладельцу недостающую сумму, оплатить издержки и моральный ущерб, а также неустойку. С этим решением согласились суды апелляционной и кассационной инстанций, однако Верховный суд посчитал экспертизу недопустимым доказательством из-за эксперта, который ее проводил.

Согласно методике Центробанка, эксперт должен провести осмотр автомобиля, результаты которого фиксируются актом. Если осмотр провести невозможно, то с письменного согласия пострадавшего и страховщика установление повреждений основывается на предоставленных материалах. Необходимо провести графическое или натурное сопоставление модели столкновения машин. Ничего из этого эксперт не сделал. Более того, выяснилось, что на момент проведения экспертизы его профессиональная аттестация была аннулирована.