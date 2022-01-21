Москвичка отсудила у «Яндекс.Такси» 3,4 млн рублей

«Яндекс.Такси» проиграл апелляцию в Мосгорсуде по делу москвички Елены Гращенковой, рассказали в сообществе «Синие ведерки». Летом прошлого Тушинский суд обязал агрегатора такси выплатить около 3 млн рублей за потерю трудоспособности в результате ДТП, но компания решила обжаловать это решение.

Фото: Владимир Баранов/РИА «Новости» Владимир Баранов/РИА «Новости»

Также Мосгорсуд поднял сумму прежней компенсации на 300 тыс. руб. по ходатайству прокурора. Сумма финальной компенсации составила 2,6 млн руб., а сумма потребительского штрафа — 800 тыс. руб. (всего — 3,4 млн руб.) Женщина рассказала, что для получения пожизненной пенсии в размере 50 тыс. руб. собирается пройти дополнительное медосвидетельствование и еще раз подтвердить наличие травм.

В 2016 году Гращенкова попала в ДТП на заказанной через приложение «Яндекс.Такси» машине. Водитель не справился с управлением и въехал в фонарный столб. Его клиентка получила тяжелые травмы. После операций и реабилитаций вернуть прежнюю работоспособность плеча женщина не смогла. Елене удалось доказать, что агрегатор должен понести ответственность за аварию, в которую она попала по вине водителя.

«Случай с Гращенковой в свое время стал одним из прецедентов, после которых агрегаторы начали страховать жизнь и здоровье пассажиров на 2 млн руб., тем самым признав свою ответственность за пользователей их услугами», — отмечает агентство АСН.