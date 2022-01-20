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42 минуты назад

Мостовая балка расплющила кабину грузовика в Ростовской области

На трассе М-4 «Дон» большая бетонная мостовая балка расплющила кабину грузовика марки MAN, рассказали в пресс-службе ГИБДД Ростовской области и опубликовали снимки с места ДТП.

Мостовая балка расплющила грузовик на трассе "Дон"
Фото: ГИБДД по Ростовской областиГИБДД по Ростовской области

По предварительным данным, балка съехала на кабину грузовика, когда водитель остановился на светофоре. Судя по снимкам, транспортное средство восстановлению не подлежит.

За рулем MAN находился 44-летний мужчина. В результате происшествия водитель остался жив и не получил травм, рассказали в Госавтоинспекции. Вероятно, ему удалось покинуть кабину до того, как на нее свалился многотонный груз.

Ранее стало известно, что в этот же день неуправляемый маршрутный автобус с 18 пассажирами протаранил пять машин в Омске, видео с ДТП появилось в Сети.

Также сообщалось, что в Калифорнии были предъявлены два обвинения владельцу Tesla Model S за ДТП, в котором по вине «автопилота» погибли два человека.

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