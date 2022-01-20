Более 35 автомобилей столкнулись на трассе в Чехии

На скоростной магистрали в Чехии Пльзень-Прага столкнулись 22 легковых и 14 грузовых автомобилей, как минимум, четыре человека ранены, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя управления пожарной охраны Терезу Флигерову.
По словам Флигеровой, ДТП произошло на 33 км автодороги Пльзень-Прага.
«Произошло столкновение 22 легковых и 14 грузовых машин, ранения легкой и средней тяжести получили четыре человека, которые вертолетом доставлены в больницы Праги. Медики не исключают возможность травм у других людей. Пожарные контролируют ситуацию в связи с возможным воспламенением вылившегося горючего», - сказала Флигерова.
По предварительным данным, причиной массового ДТП могло стать обледенение трассы. Движение по скоростной магистрали полностью перекрыто в сторону Праги. Водителей просят использовать объездные пути.