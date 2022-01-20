Водитель автомобиля сбил ребенка в центре Москвы

В Таганском районе столицы автомобиль совершил наезд на ребенка, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД РФ.
«В 3-м Крутицком пер. произошло ДТП - наезд на пешехода. По предварительной информации, женщина с ребенком переходила проезжую часть в неустановленном месте, водитель совершил наезд на ребенка, которого для обследования доставили в медучреждение», - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что по факту случившегося начата проверка.
В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Москвы уточнили, что женщина переходила дорогу с тремя детьми, а пострадавший - ребенок 2017 года рождения. Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуальных решений по данному факту.