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59 минут назад

Водитель автомобиля сбил ребенка в центре Москвы

В Таганском районе столицы автомобиль совершил наезд на ребенка, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД РФ.

Водитель автомобиля сбил ребенка в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 3-м Крутицком пер. произошло ДТП - наезд на пешехода. По предварительной информации, женщина с ребенком переходила проезжую часть в неустановленном месте, водитель совершил наезд на ребенка, которого для обследования доставили в медучреждение», - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что по факту случившегося начата проверка.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Москвы уточнили, что женщина переходила дорогу с тремя детьми, а пострадавший - ребенок 2017 года рождения. Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуальных решений по данному факту.

ДТП,МВД,АГН "Москва",
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