Водитель автомобиля сбил ребенка в центре Москвы

«В 3-м Крутицком пер. произошло ДТП - наезд на пешехода. По предварительной информации, женщина с ребенком переходила проезжую часть в неустановленном месте, водитель совершил наезд на ребенка, которого для обследования доставили в медучреждение», - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Москвы уточнили, что женщина переходила дорогу с тремя детьми, а пострадавший - ребенок 2017 года рождения. Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуальных решений по данному факту.